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У зоні АТО за добу загинув один український військовий, одного поранено

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 06:33
Фото: АТО на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: АТО на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях

У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу загинув один український військовий, ще один отримав бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Російсько-окупаційні війська 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях.

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів агресор обстріляв українські оборонні укріплення в Опитному, Лебединському та Широкиному, а з мінометів 82 калібру й танку вів вогонь поблизу Пісків.

Крім того, 82-мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем -по захисниках Авдіївки, Богданівки, Новотроїцького, Водяного, шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети - по українських позиціях у районі Верхньоторецького та Павлополя.

З БМП бойовики вели вогонь по силах АТО поблизу Гнутового, а з стрілецької зброї - неподалік шахти Бутівка, Кам’янки, Мар’їнки та Красногорівки.

На Луганському напрямку зафіксовано два обстріли позицій Збройних сил України - з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли пости в Новгородському, а з великокаліберних кулеметів - поблизу Троїцького.

 

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 25 березня 2018 року За...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 25 березень 2018 р.

 

Нагадаємо, у штабі АТО призначили службову перевірку за фактом несвоєчасного інформування про обстріли на Донбасі.

 

На Донбасі в результаті обстрілів загинув український військовий, - штаб СММ ОБСЄ зафіксувала близько 105 вибухів на Донбасі
Темы: АТО    Теги публікації: Донбас, обстрел, Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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