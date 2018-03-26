В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, один ранен

Боевики 44 раза открывали огонь по украинским позициям

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки погиб один украинский военный, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Российско-оккупационные войска 44 раза открывали огонь по украинским позициям.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов агрессор обстрелял украинские оборонительные укрепления в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь возле Песков.

Кроме того, 82-мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем - по защитникам Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы - по украинским позициям в районе Верхнеторецкого и Павлополя.

Из БМП боевики вели огонь по силам АТО вблизи Гнутового, а из стрелкового оружия - около шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки.

На Луганском направлении зафиксированы два обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли посты в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов - возле Троицкого.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Возведение Пресс-центра штаба АТО за сутки 25 марта 2018 года За... Опубликовано Пресс-центр штаба АТО 25 март 2018 г.

Напомним, в штабе АТО назначили служебную проверку по факту несвоевременного информирования об обстрелах на Донбассе.