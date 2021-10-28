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Зонд Mars Express спробує передати сигнал з китайського марсохода на Землю

Автор: Анна Полисученко

Автоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства (ESA) Mars Express проведе серію комунікаційних тестів з китайським марсоходом "Чжужун" в листопаді. Зонд спробує перехопити сигнал китайського ровера і передати його на Землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget.

"Mars Express проведе п'ять тестів, в ході яких спробує перехопити дані, що посилаються марсоходом Чжужун, а потім передати ці дані в Центр управління космічними польотами в Дармштадті", - йдеться в повідомленні.

Мета тестів - перевірити можливість альтернативної передачі інформації, в разі якщо зв'язок між марсоходом і зондом буде порушено.

За інформацією ESA, китайський марсохід не може безпосередньо контактувати з зондом і отримувати сигнали, які Європейський зонд посилає роверу для початку комунікації, через несумісність комунікаційних систем. Щоб вирішити цю проблему, буде використовуватися система перехоплення сигналу, який марсохід відправляє "без адресата".

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Марс