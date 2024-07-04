"Зональные" отключения: в Укрэнерго предупредили украинцев об очередном фейке

В "Укрэнерго" сообщили об очередном фейке, направленном на украинцев. На этот раз - вымышленные утверждения о "зональных" отключениях света, будто разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная продолжительность отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Это очередное ИПСО. Выдумка не имеет под собой никаких оснований, кроме попытки получить новых подписчиков на анонимные Telegram-каналы, на которых не будет правдивой информации", - объясняют "Укрэнерго".

В то же время украинцев призывали пользоваться информацией только из официальных источников относительно вынужденных отключений электроэнергии, вызванных исключительно ракетно-дроновыми атаками России: