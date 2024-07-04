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"Зональные" отключения: в Укрэнерго предупредили украинцев об очередном фейке

Украина, Четверг 04 июля 2024 14:38
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"Зональные" отключения: в Укрэнерго предупредили украинцев об очередном фейке Фото: в Укрэнерго предупредили украинцев о новом фейке (facebook.com/npcukrenergo)
Автор: Ярослава Борзова

В "Укрэнерго" сообщили об очередном фейке, направленном на украинцев. На этот раз - вымышленные утверждения о "зональных" отключениях света, будто разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная продолжительность отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Это очередное ИПСО. Выдумка не имеет под собой никаких оснований, кроме попытки получить новых подписчиков на анонимные Telegram-каналы, на которых не будет правдивой информации", - объясняют "Укрэнерго".

В то же время украинцев призывали пользоваться информацией только из официальных источников относительно вынужденных отключений электроэнергии, вызванных исключительно ракетно-дроновыми атаками России:

  • страницы "Укрэнерго",
  • Минэнерго и вашего облэнерго.

Напомним, что это уже не первый подобный случай. Недавно в социальных сетях появились сообщения о якобы введении графиков отключения электроэнергии в Украине. Однако это тоже были фейки.

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Укрэнерго Фейки Отключения света
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