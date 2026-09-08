Зона возможных боевых действий расширяется: еще 5 общин Черниговщины получили новый статус

Общество получило соответствующий статус согласно приказу Министерства развития общин и территорий Украины №1389.

В перечень полностью внесли Холминскую, Березнянскую и Седневскую общины.

Что касается Тупичевской и Сосницкой общин, то статус территорий возможных боевых действий был распространен только на их отдельные территории.

Как отметил Чаус, соответствующее предложение Черниговская ОВ внесла после обращений самих общин.

Работа над обновлением списка продолжается. По словам главы области, на очереди также Понорницкая и Минская общины.

Что означает новый статус

Статус территории возможных боевых действий имеет практическое значение, поскольку учитывается при применении предусмотренных законодательством механизмов государственной поддержки.

В частности, речь идет о льготах, компенсациях и отдельных выплатах для аграриев, а также других мерах, предусмотренных для таких территорий.

Возможность получить этот статус связана с изменениями правительственного постановления. Согласно им, в список могут попадать общины, расположенные на расстоянии до 30 км от территорий, где ведутся активные боевые действия.