RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Золото впервые превысило уровень 2700 долларов за унцию после ликвидации главаря ХАМАС

Фото: Цены на золото выросли до 2700 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Золото впервые превысило отметку в 2700 долларов за унцию. Опасения по поводу эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и напряженной предвыборной гонки в США побуждают инвесторов покупать безопасные активы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Цены на золото 18 октября поднялись на 0,7% до 2711,99 долларов за унцию, побив исторический максимум, установленный на предыдущей сессии.

Рынки сосредоточены на все более напряженных геополитических событиях после того, как Израиль заявил о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара, архитектора нападения палестинской группировки на юг Израиля, которое спровоцировало годичную войну в секторе Газа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать сражаться до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАС в прошлом году, не будут освобождены, даже несмотря на то, что президент США Джо Байден заявил, что пришло время положить конец войне. Инвесторы обычно ищут безопасность в золоте во времена геополитической и экономической неопределенности.

Инвесторы также перестраивали портфели в преддверии выборов в США 5 ноября.

Между тем, индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,1%, прервав четырехдневный рост. Более слабый доллар делает слитки дешевле для многих покупателей, поскольку они оцениваются в валюте США.

При этом стремление в актив-убежище перевешивает другие макроэкономические факторы, которые обычно оказывают давление на драгоценный металл.

 

 

 

Слиток золота - один из самых эффективных товаров 2024 года, с ростом более 30% в этом году. Оптимизм по поводу снижения ставок подпитывал последние рост, поскольку ФРС начала цикл смягчения в прошлом месяце. Активные покупки центральными банками также были давней опорой поддержки цен на золото.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраиль