Золото вытесняет доллар из резервов центральных банков по всему миру
Центральные банки по всему миру ожидают, что доля их золотых запасов в резервах увеличится в течение следующих пяти лет. При этом их долларовые резервы сократятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Всемирного совета по золоту (WGC).
Спрос на золото со стороны центральных банков значительно вырос за последние три года, несмотря на его рост. Цены достигли исторического максимума в 3500 долларов за унцию в апреле, увеличившись на 95% с февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину.
В опросе WGC, проведенном в период с 25 февраля по 20 мая, приняли участие 73 центральных банка, и 76% из них ожидают, что их золотые запасы увеличатся через пять лет по сравнению с 69% в прошлом году.
Почти три четверти респондентов ожидают, что долларовые резервы центральных банков сократятся через пять лет по сравнению с 62% в прошлом году.
Кризисный драгоценный металл
"Показатели золота во время кризиса, диверсификация портфеля и хеджирование инфляции являются ключевыми темами, определяющими планы по накоплению большего количества золота в следующем году", - говорится в пресс-релизе WGC.
По данным WGC, за последние три года центральные банки накапливали более 1000 тонн золота. Это представляет собой значительный рост по сравнению со средним показателем в 400–500 тонн в предыдущем десятилетии.
"Это заметное ускорение темпов накопления произошло на фоне геополитической и экономической неопределенности", - заявили в WGC.
По данным опроса WGC, рекордные 95% респондентов считают, что золотые резервы центральных банков увеличатся в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с 81% в прошлом году. Опрос также показал, что Банк Англии остается самым популярным местом хранения золотых резервов.
По данным исследования, 59% центральных банков назвали потенциальные торговые конфликты и тарифы важными для управления своими резервами.
"Большая часть этих данных поступила из стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой - 69%, - чем из стран с развитой экономикой - 40%", - сообщил WGC.
Резервные валюты
На доллар приходилось около 58% мировых валютных резервов по состоянию на конец 2024 года. Хотя это на 10 процентных пунктов меньше, чем десятилетие назад, доля евро не увеличилась с примерно 20%. Вместо этого выиграли менее крупные валюты.
Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос охладил пыл разговоров о том, что евро вскоре может бросить вызов статусу доллара как доминирующей мировой валюты.
По его словам, еврозоне по-прежнему не хватает необходимой финансовой архитектуры или оборонных возможностей, чтобы стать реальным конкурентом, и это также ограничит ее достижения.
Национальный банк хранит большую часть резервов Украины в долларах (82,7%), на евро приходится 10,1%, на золото - 6,5%. НБУ пока не видит реальной альтернативы доллару.
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