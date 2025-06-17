Золото вытесняет доллар из резервов центральных банков по всему миру

Центральные банки по всему миру ожидают, что доля их золотых запасов в резервах увеличится в течение следующих пяти лет. При этом их долларовые резервы сократятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Всемирного совета по золоту ( WGC ).

Спрос на золото со стороны центральных банков значительно вырос за последние три года, несмотря на его рост. Цены достигли исторического максимума в 3500 долларов за унцию в апреле, увеличившись на 95% с февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину.

В опросе WGC, проведенном в период с 25 февраля по 20 мая, приняли участие 73 центральных банка, и 76% из них ожидают, что их золотые запасы увеличатся через пять лет по сравнению с 69% в прошлом году.

Почти три четверти респондентов ожидают, что долларовые резервы центральных банков сократятся через пять лет по сравнению с 62% в прошлом году.

Кризисный драгоценный металл

"Показатели золота во время кризиса, диверсификация портфеля и хеджирование инфляции являются ключевыми темами, определяющими планы по накоплению большего количества золота в следующем году", - говорится в пресс-релизе WGC.

По данным WGC, за последние три года центральные банки накапливали более 1000 тонн золота. Это представляет собой значительный рост по сравнению со средним показателем в 400–500 тонн в предыдущем десятилетии.

"Это заметное ускорение темпов накопления произошло на фоне геополитической и экономической неопределенности", - заявили в WGC.

По данным опроса WGC, рекордные 95% респондентов считают, что золотые резервы центральных банков увеличатся в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с 81% в прошлом году. Опрос также показал, что Банк Англии остается самым популярным местом хранения золотых резервов.

По данным исследования, 59% центральных банков назвали потенциальные торговые конфликты и тарифы важными для управления своими резервами.

"Большая часть этих данных поступила из стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой - 69%, - чем из стран с развитой экономикой - 40%", - сообщил WGC.