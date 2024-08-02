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Не "золото". Свентек завоевала медаль Олимпийских игр-2024

Фото: Ига Свентек удовлетворилась бронзовой наградой Игр-2024 (fft.fr)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка мира Ига Свентек победила словацкую теннисистку Анну Каролину Шмидлову в малом финале парижской Олимпиады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, теннис, матч за 3-е место, женщины

Свентек – Шмидлова – 2:0 (6:2, 6:1)

 

 

После ровного дебюта встречи словачка неожиданно оформила брейк в третьем гейме. Однако польская теннисистка быстро ответила на выпад оппонентки обратным. Далее Свентек еще дважды взяла подачи Шмидловой и с третьей попытки реализовала сетбол.

Старт второй партии оказался похожим. Правда, имел одно отличие. В этот раз словацкая теннисистка не смогла офорить брейк. Свентек выиграла пять геймов подряд и закрыла сет всего за 26 минут.

Итак, полячка легко завоевала "бронзу". Эта награда стала четвертой для Польши на Олимпиаде-2024. Теперь в активе олимпийской команды 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

В финале же Олимпийских игр встретятся китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь и хорватка Донна Векич. Они выйдут на корт в субботу, 3 августа. Для обеих спортсменок матч станет первым решающим на Олимпиаде.

К слову, ранее Костюк в трех сетах проиграла Векич четвертьфинал Олимпийских игр.

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ТеннисОлимпиада 2024