"Золото", "серебро", еврокубки и выживание: 29 тур УПЛ без единого проходного матча

Битвы за Лигу конференций

В первый день уикенда, 17 мая сыграют претенденты на четвертую строчку в таблице, а с ней - и за место в европейской Лиге конференций.

Криворожский "Кривбасс" дома примет столичную "Оболонь", львовские "Карпаты" на выезде встретятся с ковалевским "Колосом", а житомирское "Полесье", также в гостях - с луганской "Зарей". Все матчи начнутся в 13:00.

Тяжелее других соперников будет львовянам, поскольку "Оболонь" находится под угрозой, если не прямого вылета, то, по крайней мере, переходных матчей. А "Заря" и "Колос" - слишком важных турнирных задач уже не имеют.

От чемпионства до вылета

В воскресенье, 18 мая, также в одно время - в 15:30 стартуют еще пять поединков тура. Почти перед каждой командой-участницей стоят свои задачи.

"Ингулец" - "Шахтер". Хозяева теоретически еще имеют шансы даже избежать переходных матчей. Но при худшем сценарии - могут вылететь напрямую. "Шахтеру" надо побеждать и надеяться на то, что "Александрия" в двух турах не наберет двух баллов: тогда "горняки" финишируют вторыми.

"Левый Берег" - "Рух". Киевляне оказались в зоне прямого вылета - надо выбираться. "Руху", в принципе, напрягаться уже не обязательно.

"Черноморец" - "Динамо". Для одесситов поражение - почти потеря приписки в элите. Киевлянам достаточно одного очка, чтобы оформить чемпионство.

"Александрия" - "Верес". "Горожанам" надо переиграть дома не очень мотивированный "Верес" - и они станут серебряными призерами.

ЛНЗ - "Ворскла". Битва 12-й и 13-й команд лиги за место под солнцем. Проигравший рискует попасть в мясорубку переходных игр.

Расписание матчей 28-го тура УПЛ

Суббота, 17 мая

13:00, "Колос" - "Карпаты"

13:00, "Кривбасс" - "Оболонь"

13:00, "Заря" - "Полесье"

Воскресенье, 18 мая

15:30, "Ингулец" - "Шахтер"

15:30, "Левый Берег" - "Рух"

15:30, "Черноморец" - "Динамо"

15:30, "Александрия" - "Верес"

15:30, ЛНЗ - "Ворскла"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.