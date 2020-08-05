Золото оновило історичний максимум завдяки ослабленню долара

Ціна на золото в середу, 5 серпня, оновила історичний максимум, пробивши на попередній сесії позначку у 2 тис. доларів за унцію. Золото дорожчає на тлі зниження долара і прибутковості держоблігацій США, а також очікувань нових заходів підтримки економіки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотова ціна на золото виросла 2038,63 доларів унцію.

"Падіння долара і номінальної прибутковості на тлі перманентних спекуляцій про глобальне зростання і будь-якому американському фіскальному плані (заходів допомоги економіці) - це те, що фундаментально підштовхнуло ціни на золото вгору", - сказав аналітик IG Markets Кайл Роду, зазначивши, що "прогноз для золота залишається дуже сильним".

Золото, яке виросло в цьому році більш ніж на 30%, витягує вигоду з підвищеної невизначеності щодо довгострокових наслідків глобальної кризи в галузі охорони здоров'я.

Слабкість долара, і падіння прибутковості в США спонукали інвесторів шукати альтернативні активи, підвищуючи привабливість золота.

"Те, що ми спостерігаємо зараз з доларом, прибутковістю облігацій і золотом, являє собою макроекономічну проблему - це не тільки про коронавірус, але і про фіскальний обрив у США", - сказав Сіма Шах, головний стратег-аналітик з Global Global Investors в Лондоні.

За його словами, існують реальні побоювання, що без заходів стимулювання в США, очікується дуже важкий четвертий квартал для економіки США і, отже, світової економіки.

Курс євро зміцнився на 0,3% до 1,1839 за долар. Це призвело до того, що індекс долара впав до дворічного мінімуму 92,53 за долар.

Ціни на нафту виросли до найвищого рівня з початку березня. Нафта марки Brent виросла на 2,4%, до 45,52 доларів за барель, у той час як нафта марки WTI подорожчала на 2,7% до 42,83 доларів.

Нагадаємо, ціна золота 28 липня злетіла майже на 40 доларів, досягнувши історичного максимуму 1980 доларів за унцію.

Зазначимо, у квітні один з найбільших банків у світі, Bank of America, підвищив свою 18-місячну цільову ціну на золото до 3000 доларів за унцію.