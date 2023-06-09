"Золотой мяч-2023": организатор обнародовал даты номинации
Редакция культового издания France Football определилась со сроками вручения главного индивидуального приза в мире футбола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Football.
"Золотой мяч-2023" будет вручен 30 октября. Список номинантов объявят 6 сентября.
За награду сразятся 30 футболистов. Лучшего выберут представители всех стран-членов ФИФА. Церемония награждения состоится в Париже. Мероприятие примет местный театр "Шатле".
В прошлом году "Золотой мяч" завоевал тогдашний капитан мадридского "Реала" Карим Бензема. Французский форвард набрал 549 рейтинговых очков. В борьбе за приз он обошел Садьо Мане и Кевина Де Брюйне.
Рекордсменами "Золотого мяча" остаются извечные конкуренты – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Первый завоевал 7 наград за время игровой карьеры. В свою очередь второй чаще всего попадал в список претендентов (18 раз).
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Théâtre du Châtelet, Париж #ballondor pic.twitter.com/adJBxSohwx — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) June 9, 2023
К слову, ранее Месси получил топ-конкурента в борьбе за "Золотой мяч-2023".
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