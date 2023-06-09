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"Золотой мяч-2023": организатор обнародовал даты номинации

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Париж, Пятница 09 июня 2023 15:29
"Золотой мяч-2023": организатор обнародовал даты номинации Фото: Обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема (hindustantimes.com)
Автор: Антон Федорцив

Редакция культового издания France Football определилась со сроками вручения главного индивидуального приза в мире футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Football.

"Золотой мяч-2023" будет вручен 30 октября. Список номинантов объявят 6 сентября.

За награду сразятся 30 футболистов. Лучшего выберут представители всех стран-членов ФИФА. Церемония награждения состоится в Париже. Мероприятие примет местный театр "Шатле".

В прошлом году "Золотой мяч" завоевал тогдашний капитан мадридского "Реала" Карим Бензема. Французский форвард набрал 549 рейтинговых очков. В борьбе за приз он обошел Садьо Мане и Кевина Де Брюйне.

Рекордсменами "Золотого мяча" остаются извечные конкуренты – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Первый завоевал 7 наград за время игровой карьеры. В свою очередь второй чаще всего попадал в список претендентов (18 раз).

К слову, ранее Месси получил топ-конкурента в борьбе за "Золотой мяч-2023".

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Золотой мяч
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