"Золотой мяч-2023": где смотреть церемонию и кто стал конкурентом Месси

Церемония награждения "Золотой мяч-2023" состоится 30 октября в Париже. Мероприятие пройдет в театре "Шатле". Основное событие вечера начнется в 21:45 по Киеву. В прямом эфире церемонию можно посмотреть на YouTube-канале "Футбол 2.0" непосредственно в этой новости.

Начиная с 18:45, France Football будет объявлять футболистов, занявших в опросе места с 30-го по 11-е. Впоследствии финальные места узнают десятка лучших, а также вручат женский "Золотой мяч", приз Яшина (лучшему вратарю), приз Мюллера (лучшему бомбардиру), приз Копы (лучшему молодому футболисту), приз Сократеса.

Главным претендентом на "Золотой мяч" в этом году стал Месси. Он привел аргентинскую сборную к триумфу на ЧМ-2022 и стал чемпионом Франции с "Пари Сен-Жермен". Коэффициент на еще одну победу 7-кратного обладателя "Золотого мяча" от конторы Favbet составил 1,10.

Тем временем кэф на триумф Холанда значительно выше – 5,00. Шансы остальных футбольных звезд фактически нереальны. В частности, на Килиана Мбаппе принимают ставки с баллом 30,00, на Винисиуса Жуниора – 50,00. Такие же цифры предложили за победу Кевина Де Брюйне, Карима Бенземы и Родри.

Лионель Месси в 2023 году

Сезон 2022/23 аргентинец провел в составе французского "Пари Сен-Жермена". За парижан нападающий отыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач.

Летом Месси подписал с "Интером Майами" контракт на 2,5 года. Флоридцы будут платить аргентинцу 50-60 млн долларов за сезон. Вместе с нападающим лавы "цапель" пополнили экс-партнеры Месси в "Барселоне" Альба и Бускетс. Они привели "Интер Майами" к победе в Кубке лиг США и Мексики.

Со сборной Аргентины Месси стартовал в квалификации к ЧМ-2026. В первом туре отбора он забил единственный мяч в противостоянии с Эквадором (1:0). Гол со штрафного позволил догнать англичанина Бекхэма в списке рекордсменов стандартов.

Фото: Список претендентов на награды от France Football в 2023 году (twitter.com/ballondor)