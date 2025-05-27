"Золотой купол" Трампа довел КНДР до истерики: твердят про ядерную войну в космосе

Северная Корея раскритиковала план президента США Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол" - щита, призванного противостоять угрозам со стороны соперников, включая Пхеньян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что программа "представляет собой сценарий ядерной войны в космосе, поддерживающий стратегию США по однополярному господству". Агентство подало информацию ссылаясь на меморандум института при Министерстве иностранных дел в Пхеньяне.
В меморандуме программа США описывается, как "вершина самодовольства, высокомерия, своевольной и произвольной практики". Также добавляется, что Вашингтон "настойчиво стремится милитаризировать космическое пространство, утверждая, что тот, кто доминирует в космосе, может одержать победу в будущей войне".
На прошлой неделе Трамп пообещал, что "Золотой купол" должен быть введен в эксплуатацию к концу его срока. Он заявил, что система сможет защитить США от таких угроз, как баллистические ракеты, а также гиперзвуковые и крылатые ракеты. Как пишет Bloomberg, большая часть технологий вокруг системы остается непроверенной, особенно планы по созданию космических перехватчиков для сбивания приближающихся баллистических ракет.
В течение последних нескольких лет Северная Корея пытается добавить в свой арсенал межконтинентальную баллистическую ракету с несколькими боеголовками - шаг, который увеличит шанс того, что по крайней мере одна ядерная боеголовка пролетит мимо перехватчиков и достигнет своей цели.
В прошлом году страна заявила, что успешно провела испытание многозарядной ракетной системы. В то же время военные Южной Кореи обвинили Северную Корею в использовании «обмана и преувеличения» для сокрытия ракеты, которая взорвалась на ранних стадиях полета.
Также издание отметило, что КНДР присоединяется к Китаю в критике плана "Золотой купол". Представитель МИД Китая Мао Нин ранее заявила, что это "нарушает принцип мирного использования космического пространства", добавив, что это положит начало гонке вооружений.
Пекин в свою очередь на протяжении десятилетий был крупнейшим благодетелем Пхеньяна, предоставляя помощь, которая поддерживала экономику, которая сильно пострадала от международных санкций из-за ядерной программы Северной Кореи.
В прошлом месяце Трамп заявил, что планирует связаться с Северной Кореей "в какой-то момент", и повторил, что у него "очень хорошие отношения" с лидером Ким Чен Ыном.
Во время своего первого срока Трамп объявил о приостановке или сокращении некоторых крупных военных учений США и Южной Кореи после начала личных переговоров с Кимом. И хоть эти обсуждения в конечном итоге провалились, Трамп продемонстрировал готовность возобновить переговоры во время своего второго срока.
Напомним, неделю назад Трамп заявил, что разработка новой оборонной системы "Золотой купол", которая должны защитить от ракетных атак большой дальности, обойдется в целом в 175 млрд долларов.
В ходе выступления в Овальном кабинете он сообщил, что согласовал выделение первого транша в размере 25 млрд долларов.
Однако немаловажным является момент, что такую цену для начала строительства проекта должны еще утвердить законодатели США.
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