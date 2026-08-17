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"Золотое право вето": как первая леди Зеленская влияет на политику - объяснение источников

07:26 17.08.2026 Пн
2 мин
Одному человеку Зеленская помогла долгое время оставаться в кресле министра
aimg Милан Лелич aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Елена Зеленская, первая леди (Виталий Носач, РБК-Украина)

Первая леди Елена Зеленская может блокировать отдельные политические инициативы или кадровые решения. Однако собственных политических игр супруга президента не ведет.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в окружении президента Владимира Зеленского.

В частности, именно с поддержкой со стороны Зеленской несколько собеседников РБК-Украина связывают то, что так долго на своем месте продержался министр образования и науки Оксен Лисовой, уволить которого удалось только при полной перезагрузке правительства.

"Елена Зеленская может и помочь карьерному росту отдельных понравившихся ей чиновников. Например, Николая Калашника, который за несколько лет прошел путь от главы Дарницкой РГА до главы Киевской областной военной администрации, а в июле - до министра восстановления, инфраструктуры и транспорта", - говорится в материале РБК-Украина "Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают".

В то же время, по словам источника из окружения президента, первая леди может даже блокировать назначение некоторых людей.

"Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею - вполне. У нее, скажем так, "золотое право вето", - сказал РБК-Украина собеседник в окружении Зеленского.

Другой источник РБК-Украина подчеркнул, что в какие-то собственные игры Елена Зеленская не играет.

"За все эти семь лет ни разу от нее не видел какой-то интриги или "мутки", она вообще не об этом. Она балансирует президента, по крайней мере, насколько его можно сбалансировать", - сказал еще один собеседник РБК-Украина в "Слуге народа".

Больше о том, кто сегодня влияет на решения Зеленского, и за что отвечают нынешние топ-менеджеры президента - читайте в материале РБК-Украина.

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