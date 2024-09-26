Две медальные интриги: летний чемпионат Украины по биатлону закрыли драматические эстафеты

26 сентября разыграли национальные награды в женской и мужской эстафетах. Первыми на старт вышли женщины.

После первых двух этапов гонки в лидерах была команда Черниговской области. Валерия Дмитренко и Мария Голоборода преодолели оба огневых рубежа без промаха.Однако в середине дистанции в лидеры вышла первая команда Киева. Ирина Шевченко провела "чистые" рубежи и смогла опередить черниговку Инну Антоненко, которая "заработала" три штрафных круга.

На последнем огневом рубеже киевлянка Виктория Хвостенко промахнулась трижды. Однако, не позволила себя обойти Варваре Калите, заработавшей только один штрафной круг. В итоге на расстоянии 54,6 секунды победу одержали столичные спортсменки (Валерия Шейгас, Лилия Стеблина, Ирина Шевченко и Виктории Хвостенко). Команда Черниговской области стала второй, сумчанки завоевали "бронзу".

В мужской эстафете такой интриги не было. Здесь лидерство на протяжении всей гонки удерживала четверка Тернопольской области. На пути к "золоту" стартовавший первым Дмитрий Грущак показал самое быстрое время на этапе и вырвался в бесспорные лидеры. Этот завет поддержали Константин Марценюк, Евгений Ивченко и Тарас Тарасюк. В общей сложности они "заработали" только два штрафных круга.

А активная борьба за "серебро" развернулась между командами Сумской и Черниговской областей. Решающим оказался последний этап. Представитель Черниговщины Егор Макаренко допустил три промаха, позволив Владиславу Чихарю, у которого был только один штрафной круг, вывести команду Сумщины вперед.

Летний чемпионат Украины по биатлону: медальные итоги

Соревнования проходили с 23 по 26 сентября в Яворове Львовской области. Медали среди мужчин и женщин разыгрывались в эстафете и двух индивидуальных дисциплинах – спринте и суперспринте.

В женских стартах чемпионками стали представительница сборной Украины Елена Городная (спринт) и 18-летняя Полина Пуцко (суперспринт). У мужчин "золото" добыли Руслан Ткаленко (спринт) и чемпион мира Дмитрий Пидручный (суперспринт).