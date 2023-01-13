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Изображение и зум впечатляют: в сети появилось видео работы украинского дрона "SHARK"

Фото: в сети появилось видео работы украинского дрона "SHARK" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинский беспилотный летательный аппарат "SHARK" проводит разведку вблизи города Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Благотворительного фонда Сергея Притулы.

На опубликованных кадрах видно, что "SHARK" имеет много преимуществ - достаточно высокое качество изображения и зум. Украинские военные используют его для разведывательных операций над Донецком.

Обычно данный дрон используется для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе западного дальнобойного вооружения - в частности, HIMARS. Он может залетать в тыл врага на расстояние до 60 километров и наблюдать объект на расстоянии до 5 километров.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник Shark прошел модернизацию . Компания разработчик показала обновленный дрон.

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Донецкдрони