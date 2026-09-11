Сняли запрет, но есть нюанс: в Полтавской области разрешили охоту во время войны
В Полтавской области в этом году снова разрешили охоту. Решение Совета обороны области предусматривает, что охотники смогут выходить в угодья в течение трех месяцев, но только по выходным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую ОВА.
Охота разрешена с 1 октября по 31 декабря 2026 года включительно - только по субботам и воскресеньям.
Какие условия будут действовать
Перед началом охоты должны быть согласованы:
- графики проведения охоты;
- маршруты;
- списки охотников.
Их нужно заранее согласовать с районными военными администрациями, территориальными подразделениями Национальной полиции и Полтавским зональным отделом Военной службы правопорядка.
Решения Совета обороны области также должны довести пользователей охотничьих угодий всех форм собственности.
Что происходило с охотой во время войны
С начала полномасштабного вторжения в Украине действует запрет на охоту на период военного положения.
В декабре 2025 года Совет обороны Полтавской области уже разрешал отдельным группам охотников проводить мероприятия по регулированию численности красной лисы и дикого кабана. Для этого нужно было получить согласование полиции и военных администраций, сообщало "Суспільне.Полтава".
Ранее РБК-Украина писало, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15431, предусматривающий масштабную реформу охотничьего хозяйства, в частности его цифровизацию и новые правила использования охотничьих угодий. Документ уже вызвал критику зоозащитников и экологов, требующих отклонить его из-за ряда положений по охоте и защите диких животных.
Также мы рассказывали, что на сайте Кабмина появилось предложение о введении бессрочного моратория на охоту в Украине и не допустить введения государственного праздника "День охоты". Однако соответствующая петиция не набрала нужного количества голосов.