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Сняли запрет, но есть нюанс: в Полтавской области разрешили охоту во время войны

16:28 11.09.2026 Пт
2 мин
Какие разрешения нужно получить?
aimg Татьяна Веремеева
Сняли запрет, но есть нюанс: в Полтавской области разрешили охоту во время войны Фото: Охота в Украине (Getty Images)
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В Полтавской области в этом году снова разрешили охоту. Решение Совета обороны области предусматривает, что охотники смогут выходить в угодья в течение трех месяцев, но только по выходным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую ОВА.

Охота разрешена с 1 октября по 31 декабря 2026 года включительно - только по субботам и воскресеньям.

Какие условия будут действовать

Перед началом охоты должны быть согласованы:

  • графики проведения охоты;
  • маршруты;
  • списки охотников.

Их нужно заранее согласовать с районными военными администрациями, территориальными подразделениями Национальной полиции и Полтавским зональным отделом Военной службы правопорядка.

Решения Совета обороны области также должны довести пользователей охотничьих угодий всех форм собственности.

Что происходило с охотой во время войны

С начала полномасштабного вторжения в Украине действует запрет на охоту на период военного положения.

В декабре 2025 года Совет обороны Полтавской области уже разрешал отдельным группам охотников проводить мероприятия по регулированию численности красной лисы и дикого кабана. Для этого нужно было получить согласование полиции и военных администраций, сообщало "Суспільне.Полтава".

Ранее РБК-Украина писало, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15431, предусматривающий масштабную реформу охотничьего хозяйства, в частности его цифровизацию и новые правила использования охотничьих угодий. Документ уже вызвал критику зоозащитников и экологов, требующих отклонить его из-за ряда положений по охоте и защите диких животных.

Также мы рассказывали, что на сайте Кабмина появилось предложение о введении бессрочного моратория на охоту в Украине и не допустить введения государственного праздника "День охоты". Однако соответствующая петиция не набрала нужного количества голосов.

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