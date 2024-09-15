Опять покушение? У Трампа заявили, что рядом с ним стреляли

Во Флориде рядом с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом стреляли. Сейчас он в безопасном месте.
Передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сообщается, что в воскресенье предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как поблизости от него прозвучали выстрелы.
"Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его районе. На данный момент никаких дополнительных подробностей нет", - заявил представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг.
Бывший президент играл в гольф в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Поле было немедленно закрыто, согласно источнику, знакомому с ситуацией.
"Два человека обменялись выстрелами за пределами поля для гольфа Trump International Golf Course в Уэст-Палм-Бич. Стрелявшие целились друг в друга, стрельба не была направлена на Трампа", - написал американский журналист Джонатан Лемир.
Тем временем New York Post также пишет, что Трампу ничего не угрожало, стрельба произошла в районе за пределами клуба, который известен высоким уровнем преступности.
Энтони Гульельми, начальник отдела коммуникаций Секретной службы США сообщил, что служба совместно с шерифом округа Палм-Бич расследует инцидент с участием бывшего президента. Он отметил, что Трамп в безопасности.
Сын Трампа в соцсети Х сообщил, что стрелявшего возгле гольф-клуба его отца задержали. По его словам, у него был автомат Калашникова.
Отметим, что данное происшествие случилось почти ровно через два месяца после того, как 13 июля Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), ранив бывшему президенту США ухо.
"Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", - говорил Трамп о своем ранении.
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