RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Снова задождит, но не везде. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине в пятницу, 4 ноября (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 ноября, в Украине ожидаются дожди, но не везде. Теплее всего будет на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

Осадки

"Влажная погода с периодическими дождями будет преобладать на востоке, севере и местами в центральных областях. На западе, в южной части Украины, в Винницкой области осадков не ожидается", - рассказала она.

Температура

Остается без изменений - теплее всего ожидается в южной части и на западе, +10...+14 градусов.

"На остальной территории +8..+12 градусов, на северо-востоке холоднее всего, +6+10 градусов", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

"Обязательно возьмите зонты и - можно идти по делам или на прогулку. Будет сыро, дождь вероятный, но днем ​​будет прекращаться постепенно", - уверяет синоптик.

По данным синоптика, днем ​​ожидается около +10 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеПогода на день