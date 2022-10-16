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Живем, как в каменном веке. Российский офицер жалуется на быт, - ГУР

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Киев, Воскресенье 16 октября 2022 18:36
Живем, как в каменном веке. Российский офицер жалуется на быт, - ГУР Фото: российский офицер сравнивает свой быт в Украине с каменным веком (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Офицер российской армии в перехвате ГУР жалуется на условия проживания в Украине и сравнивает быт с каменным веком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Тут уже все возмущаются. Подкрепление-то не приходит. Тут ниче нет, тут от сзади деревья, там ни света, ни воды – один колодец. Живешь, как в каменном веке. Ни интернета, ниче. Я даже новостей не знаю, что в России происходит вообще. А тех, которые наберут, это просто сейчас поедет неподготовленное мясище сюда", - говорит российский военный в радиоперехвате.

По его словам, их никто не обучал, через неделю бросили на фронт. Хотя обещали обучать не менее двух месяцев.

"Вагнер" привезли, они все тюремщики с тяжелыми сроками. Их хотят сейчас пустить вперед. Тут уже нас пугают сроками тюремными за оставление позиций. Потому что минами нас забрасывают с 8 утра и до 6 вечера", - пожаловался оккупант.

Ранее российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.

Также стало известно, что российские войска, сейчас воюющие на территории Украины, не верят в то, что мобилизованные россияне помогут им на фронте.

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