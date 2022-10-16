Живем, как в каменном веке. Российский офицер жалуется на быт, - ГУР

"Тут уже все возмущаются. Подкрепление-то не приходит. Тут ниче нет, тут от сзади деревья, там ни света, ни воды – один колодец. Живешь, как в каменном веке. Ни интернета, ниче. Я даже новостей не знаю, что в России происходит вообще. А тех, которые наберут, это просто сейчас поедет неподготовленное мясище сюда", - говорит российский военный в радиоперехвате.

По его словам, их никто не обучал, через неделю бросили на фронт. Хотя обещали обучать не менее двух месяцев.

"Вагнер" привезли, они все тюремщики с тяжелыми сроками. Их хотят сейчас пустить вперед. Тут уже нас пугают сроками тюремными за оставление позиций. Потому что минами нас забрасывают с 8 утра и до 6 вечера", - пожаловался оккупант.