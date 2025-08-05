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Снова в руках ВСУ: оккупанты, обмененные месяц назад, вернулись в плен (видео)

Иллюстративное фото: военнопленные (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В украинские силы обороны снова попали в плен российские военные, которых всего месяц назад вернули в Россию во время обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Хочу жить".

Среди новополоненных - уже знакомые лица.

Например, Сактаагай Шагаа, контрактник из республики Тува, который провоевал всего месяц. В январе этого года его ранили во время "мясного" штурма Волчанска - он сдался в плен ВСУ. После обмена 20 июня Шагаа вернулся в РФ с ранением, однако там его не лечили - две недели допросов, а потом снова отправили на фронт под тот же Волчанск.

Второй пленный - Дмитрий Иванов, еще один контрактник, который также штурмовал Волчанск. Ранее он был ранен в ноги и руки, попал в плен в 2024 году, но в этом году его обменяли. Несмотря на травмы, российское командование снова отправило его на передовую, где его снова взяли в плен украинские военные.

По словам авторов проекта, случаи Иванова и Шагаа - далеко не единичные:

"В прошлом месяце мы публиковали список россиян, которых после обмена также снова бросили на фронт - и они погибли. Это обычная практика в российской армии".

Также отмечается, что ранее в проект обращались родственники российских пленных, чтобы передать им посылки, а теперь матери просят не возвращать их сыновей в РФ до завершения боевых действий - потому что дома их ждет только смерть.

 

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