Опять летнее время? Вредит ли перевод стрелок экономике и здоровью

В ночь на 31 марта Украина снова перейдет на летнее время. Большинство стран мира продолжают переводить часы, но эффективность этой меры в современных условиях вызывает сомнения как с экономической, так и психологической точки зрения.

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Верховная Рада в прошлом году приняла решение отменить перевод часов в Украине. Законопроект №4201 предусматривал введение зимнего времени как единого в течение всего года, а часовой пояс GMT +2 должен был стать круглогодичным. Таким образом, переход на зимнее время в ноябре должен был быть последним. Однако, поскольку президент так и не подписал этот закон, страна снова перейдет на летнее время в конце марта.

Почему страны переводят стрелки часов

Первый перевод часов на летнее время состоялся в 1916 году во время Первой мировой войны, когда Германия и Австро-Венгрия внедрили эту практику с целью экономии энергии. Вскоре другие страны, в частности Великобритания, Франция и США, также начали использовать летнее время.

"Актуальность этой системы объяснялась несколькими факторами. Основным источником освещения были электрические лампы, а бытовых электроприборов почти не существовало. Рабочий день на фабриках начинался очень рано, около 4-5 часов утра, и работали по 10-12 часов. Поэтому использование света утром и вечером было критически важным. Переход на летнее время позволял "перенести" светлое время суток на вечер, уменьшая потребление электроэнергии", - рассказал РБК-Украина Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра.

Кушнирук отмечает, что с развитием технологий потребление электроэнергии значительно возросло. Часы утренних и вечерних подъемов стали наиболее энергозатратными, что вызывало пики потребления. Когда люди шли на работу или возвращались домой, они включали свет, что требовало большого количества энергии. Поэтому перевод часов между зимним и летним временем позволял сэкономить электроэнергию. Это было важным фактором в то время и применялось по всей Европе.

В Украине перевод часов на летнее время был внедрен в 1981 году, когда страна еще была частью Советского Союза. После обретения независимости Украина продолжила переводить часы. Согласно постановлению Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года, на территории страны действует время второго часового пояса (киевское время) с ежегодным переводом часов:

в последнее воскресенье марта в 3:00 ночи - на 1 час вперед;

в последнее воскресенье октября в 4:00 ночи - на 1 час назад.

По состоянию на 2025 год, около 70 стран применяют переход на летнее время. Среди государств, которые продолжают переводить часы, есть большинство стран Европы, США и Канада. Однако даты начала и завершения могут отличаться в зависимости от страны и региона. Например, большинство европейских стран начинают переход на летнее время в последнее воскресенье марта и завершают его в последнее воскресенье октября. В Соединенных Штатах переход на летнее время начинается во второе воскресенье марта и заканчивается в первое воскресенье ноября.

Остается ли целесообразным перевод времени

Одной из основных причин, почему страны продолжают переводить стрелки часов остается идея экономии энергии. Считается, что во время летнего времени люди имеют больше дневного света, что позволяет уменьшить использование искусственного освещения в вечернее время, а следовательно, снизить потребление электроэнергии. В прошлом веке экономия электроэнергии от смены времени была заметной. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась из-за трансформации структуры энергопотребления и технологического прогресса.

"Влияние перевода часов на потребление электроэнергии стало почти нулевым. И поэтому в Европе уже давно обсуждается отказ от этой практики. Проблема в том, что Европа - бюрократическая система, и любые решения принимаются очень долго", - отмечает Борис Кушнирук.

Кроме экономических вопросов, перевод часов вызывает беспокойство из-за влияния на здоровье. Кандидат биологических наук Ольга Маслова отмечает, что хронобиологи (исследователи биологических ритмов) подчеркивают трудности адаптации к резким изменениям времени. Хотя для здоровых людей с гибким графиком это может быть незначительной проблемой, для тех, кто имеет проблемы со здоровьем или работает по жесткому графику, последствия могут быть серьезными.

"Первая неделя после весеннего перевода часов часто сопровождается увеличением количества ДТП и аварий на производствах из-за временной потери концентрации внимания. Также наблюдается повышение частоты сердечно-сосудистых заболеваний. Для Украины проблема заключается в том, что на ее территории есть три часовых пояса, и большинство страны попадает во второй. Естественное киевское время - это то, что мы считаем зимним, однако некоторые регионы находятся в первом и третьем часовых поясах", - утверждает кандидат биологических наук.

Ольга Маслова добавляет, что с учетом войны и и без того нарушенного у многих сна стоит в первую неделю после весеннего перевода обратить внимание на свое состояние здоровья и по возможности планировать меньше дел, требующих высокой концентрации внимания на утренние часы.

На каком времени лучше остаться Украине

Многие страны в мире уже отказались от сезонного перевода времени или планируют это сделать. В 2019 году Европейский парламент одобрил решение об отмене обязательного перевода часов с 2021 года, однако окончательное решение оставили за национальными правительствами.

"Отказ от перевода часов - это вопрос, который надо решить. Сейчас в этом нет большой необходимости. Важнее определить, на каком времени оставаться, потому что Восточная Украина выигрывает от одного времени, а Западная - от другого. Украина большая страна и разница во времени между востоком и западом может вызвать эмоциональные дискуссии", - отмечает Борис Кушнирук.

Ольга Маслова подчеркивает, что переход на летнее время является более удобным для восточных регионов, поскольку в так называемом третьем часовом поясе солнце восходит почти на час раньше, чем на западной части Украины. При этом она добавляет, что для крайне-западных регионов отрыв от естественного времени становится еще больше, чем во время зимнего киевского времени. Поэтому выбор одного времени для всей страны вызывает активные споры. При этом Борис Кушнирук считает, что отказываться от перевода часов надо вместе с Европой.

"Если мы отказываемся от перехода на летнее время, а Европа еще нет, будут возникать логистические проблемы. Нужно будет согласовывать время для транспорта, чтобы не было недоразумений, когда поезда, самолеты или другие транспортные средства будут прибывать в Украину или выезжать из нее. Это является основным вопросом, который нужно решить, чтобы избежать дополнительных проблем", - говорит Кушнирук.

Эксперт против введения двух часовых поясов для западной и восточной части Украины. Он считает, что лучше остаться на времени, более удобном для запада страны. Кушнирук предлагает бюджетным организациям на Востоке, таким как школы и административные учреждения, начинать рабочий день на час раньше, чем на Западе. Например, в западной части государства люди могут начинать работать в 9 утра, а на Востоке - в 8:00.