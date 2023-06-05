ua ru
Пн, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Снова гребут всех подряд. Оккупант пожаловался на мобилизацию в РФ и алкоголизм в армии

Новина українською →
Понедельник 05 июня 2023 20:47
Снова гребут всех подряд. Оккупант пожаловался на мобилизацию в РФ и алкоголизм в армии Фото: оккупант пожаловался на мобилизацию в РФ и алкоголизм в армии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский оккупант в телефонном разговоре пожаловался на алкоголизм в его подразделении и то, что в армию РФ мобилизуют всех подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По его словам, в начале апреля в армию должны были призвать 8 тысяч человек из Новгородской области. При этом он жалуется, что сам находится на фронте навсегда и ему не светит поездка домой.

Также он рассказал, что когда российские военные напиваются, начинают друг друга обстреливать. Россиянин говорит, что у них в отделении три добровольца, которые теперь и не знают, как уволиться.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров россиян с родителями, родственниками или друзьями. В разговорах оккупанты обычно жалуются на плохое обеспечение, рассказывают о совершенных ими военных преступлениях и критикуют свое военно-политическое руководство.

Недавно российский солдат в телефонном разговоре рассказал , что его обманом отправили на войну в Украину, хотя обещали, что он будет служить в Воронеже.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Украинские военные продвинулись до 1600 метров под Бахмутом, - Маляр
Украинские военные продвинулись до 1600 метров под Бахмутом, - Маляр
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет