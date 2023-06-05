Снова гребут всех подряд. Оккупант пожаловался на мобилизацию в РФ и алкоголизм в армии

Российский оккупант в телефонном разговоре пожаловался на алкоголизм в его подразделении и то, что в армию РФ мобилизуют всех подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По его словам, в начале апреля в армию должны были призвать 8 тысяч человек из Новгородской области. При этом он жалуется, что сам находится на фронте навсегда и ему не светит поездка домой.

Также он рассказал, что когда российские военные напиваются, начинают друг друга обстреливать. Россиянин говорит, что у них в отделении три добровольца, которые теперь и не знают, как уволиться.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров россиян с родителями, родственниками или друзьями. В разговорах оккупанты обычно жалуются на плохое обеспечение, рассказывают о совершенных ими военных преступлениях и критикуют свое военно-политическое руководство.

Недавно российский солдат в телефонном разговоре рассказал , что его обманом отправили на войну в Украину, хотя обещали, что он будет служить в Воронеже.

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