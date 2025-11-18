ua en ru
Опять до 6 часов без света. Где и как завтра будут действовать графики в Украине (список)

Украина, Вторник 18 ноября 2025 21:43
UA EN RU
Опять до 6 часов без света. Где и как завтра будут действовать графики в Украине (список) Иллюстративное фото: в Украине завтра снова действуют графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Из-за очередной волны мощных российских атак на энергообъекты 19 ноября в нескольких регионах Украины ввели вынужденные ограничения потребления электроэнергии.

РБК-Украина рассказывает, какие области завтра ограничивают электроснабжение.

"Укрэнерго"

В результате массированных российских атак по энергетической инфраструктуре в среду в большинстве областей Украины введены следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений для бытовых потребителей в пределах 1-4 очередей;

  • с 00:00 до 23:59 - ограничение мощности для промышленных предприятий.

"Укрэнерго" предостерегает, что время и объемы отключений могут меняться в течение суток, поэтому гражданам советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго.

По состоянию на сегодня, 18 ноября, в большинстве регионов действуют графики отключений электроэнергии от 1,5 до 4 очередей.

Киев

Согласно обнародованным графикам, завтра свет в столице будут выключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:30;
  • 2.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30 и с 13:00 до 17:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 21:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00.

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:

  • 1.1 очередь: с 05:00 до 08:30, с 15:00 до 18:00 и с 22:30 до 24:00.
  • 1.2 очередь: с 01:30 до 05:00 и с 12:00 до 19:00.
  • 2.1 очередь: с 01:30 до 05:00 и с 12:00 до 19:00.
  • 2.2 очередь: с 01:30 до 08:30, с 15:30 до 19:00 и с 22:30 до 24:00
  • 3.1 очередь: с 07:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.
  • 3.2 очередь: с 07:00 до 12:00 и с 15:00 до 21:00.
  • 4.1 очередь: с 00:00 до 01:30, с 07:00 до 08:30 и с 15:00 до 22:30.
  • 4.2 очереди: с 00:00 до 04:00, с 05:30 до 08:30 и с 15:00 до 22:30.
  • 5.1 очередь: с 00:00 до 01:30 и с 08:30 до 15:00 и с 19:00 до 24:00.
  • 5.2 очередь: с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:00 и с 19:00 до 24:00.
  • 6.1 очередь: с 08:30 до 15:00 и с 19:00 до 24:00
  • 6.2 очередь: с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 24:00.

График отключений для потребителей ДТЭК можно посмотреть ниже:

Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.

Одесская область

Черкасская область

По информации пресс-службы, графики почасовых отключений составлены исходя из доведенных "Укрэнерго" лимитов. В течение дня графики могут меняться.

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 06:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
  • 1.2 07:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
  • 2.1. 00:00-02:00, 07:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
  • 2.2 00:00-02:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-20:00, 22:00-00:00;
  • 3.1 02:00-04:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00;
  • 3.2 02:00-04:00, 09:00-11:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00;
  • 4.1 02:00-04:00, 09:00-11:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00;
  • 4.2 04:00-06:00, 09:00-12:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00;
  • 5.1 04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00;
  • 5.2 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;
  • 6.1 06:00-08:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;
  • 6.2 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00.

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Сумская область

Завтра, 19 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

  • 00:00-07:00 - 1,5 очереди;
  • 07:00-13:00 - 3 очереди;
  • 13:00-15:00 - 3,5 очереди;
  • 15:00-18:00 - 4 очереди;
  • 18:00-21:00 - 3,5 очереди;
  • 21:00-24:00 - 3 очереди.

Опять до 6 часов без света. Где и как завтра будут действовать графики в Украине (список)

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Кировоградская область

График имеет следующий вид:

  • Очередь 1.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 19-22
  • Очередь 1.2: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
  • Очередь 2.1: 08-10, 12-14, 15-18, 20-22
  • Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22
  • Очередь 3.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 3.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
  • Очередь 4.1: 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 4.2: 07-08, 10-12, 14-16, 18-21, 22-24
  • Очередь 5.1: 07-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
  • Очередь 5.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
  • Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
  • Очередь 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 19 ноября 2025 года:

  • с 00:00 по 07:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.
  • с 07:00 по 13:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
  • с 13:00 по 15:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.
  • с 15:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 4 очередей.
  • с 18:00 по 21:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.
  • с 21:00 по 23:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Опять до 6 часов без света. Где и как завтра будут действовать графики в Украине (список)

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Харьковская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских обстрелов в среду, 19 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 1,5 до 4 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 05:30-09:00; 13:00-19:00; 23:00-24:00
  • 1.2 05:30-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00; 23:00-24:00
  • 2.1 07:00-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00
  • 2.2 05:30-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00
  • 3.1 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00
  • 3.2 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00
  • 4.1 00:00-02:00; 07:00-13:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00
  • 4.2 07:00-13:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00
  • 5.1 02:00-05:30; 19:30-24:00
  • 5.2 02:00-05:30; 19:30-24:00
  • 6.1 02:00-05:30; 09:00-13:00
  • 6.2 09:00-15:00; 23:00-24:00

Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.

Запорожская область

Одновременно будут отключаться: с 00:00 до 07:00 - 1,5 очереди, с 07:00 до 13:00 - 3 очереди, с 13:00 до 15:00 - 3,5 очереди, с 15:00 до 18:00 - 4 очереди, с 18:00 до 21:00 - 3,5 очереди, с 21:00 до 24:00 - 3 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 04:30 - 08:00, 11:30 - 18:30

  • 1.2: 04:30 - 08:00, 11:30 - 18:30
  • 2.1: 00:00 - 01:00, 08:00 - 11:30, 15:00 - 22:00
  • 2.2: 00:00 - 01:00, 06:30 - 11:30, 15:00 - 22:00
  • 3.1: 04:30 - 08:00, 15:00 - 18:30, 22:00 - 24:00
  • 3.2: 01:00 - 04:30, 12:30 - 18:30, 22:00 - 24:00
  • 4.1: 00:00 - 00:30, 08:00 - 15:00, 18:30 - 24:00
  • 4.2: 00:00 - 01:00, 08:00 - 15:00, 22:00 - 24:00
  • 5.1: 00:00 - 00:30, 06:30 - 11:30, 15:00 - 21:30
  • 5.2: 00:00 - 00:30, 06:30 - 11:30, 15:00 - 22:00
  • 6.1: 01:00 - 04:30, 11:30 - 15:00, 18:30 - 24:00
  • 6.2: 01:00- 04:30, 11:30 - 15:00, 18:30 - 24:00

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.

