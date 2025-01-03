Скидки и льготы от "Укрзализныци". Как пассажиры могут экономить на билетах

Когда билеты самые дешевые

В определенные дни недели "Укрзализныця" снижает стоимость билетов на поезда и Интерсити (+), а в некоторые - повышает.

Билеты на поезда:

понедельник, четверг, суббота - базовый тариф, без изменений

вторник и среда - скидка 10%

пятница и воскресенье - наценка 10%

Билеты на Интерсити (+):

вторник - 15% на I класс Интерсити+, и -10% на Интесити (I и II классы)

среда - 10% на I класс Интерсити + и -10% на Интесити (I и II классы)

четверг - 10% на II класс Интерсити+

суббота - 10% на I и II класс Интерсити+

Стоимость билета на поезд Киев-Львов № 91 в воскресенье и вторник отличается более чем на 100 гривен (скриншот сайта "Укрзализныци")

Как получать скидки на Интерсити+

"Укрзализныця" предоставляет скидку 10% при покупке билетов на Интерсити+ сразу "туда-обратно". Предложение действует на I и II класс.

При оформлении билетов за 20-15 суток до отправления на I класс Интерсити+ предоставляется скидка -10%, далее действует базовый тариф, а вот за 4-2 суток цена возрастает на +10%, а за 1 сутки на +15%. При этом цены на II класс и Интерсити не меняются. Важно, что скидка (или повышение) начисляется только на плацкартную часть билета.

Скидки на Интерсити+ действуют одновременно и суммируются.

Когда выгоднее всего покупать билеты на Интерсити+ (скриншот сайта "Укрзализныци")

Как собирать бонусы за билеты на Интерсити+

Пассажиры могут получать бонусы за покупку билетов на Интерсити+. Для этого нужно зарегистрироваться в бонусной программе на сайте "Укрзализныци", покупать билеты на Интерсити+ I класса, накапливать бонусы и потом их использовать при следующих покупках.

1 бонус начисляются за каждые 10 гривен стоимости плацкарты, бонусами можно воспользоваться после покупки 9 билетов Интерсити+. Их количество можно проверять в мобильном приложении УЗ.

Как получить бонусы за поездки (скриншот сайта "Укрзализныци")

Кто имеет право на льготный проезд

"Укрзализныця" также предоставляет льготы на проезд некоторым категориям населения. В частности, дети до 6 лет могут бесплатно путешествовать со взрослыми без предоставления отдельного места. В возрасте от 6-14 лет при оформлении билета действует скидка - 25%.

Студентам высших учебных заведений I - IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений предоставляется скидка 50% в общих и плацкартных вагонах, вагонах 2-3 класса всех категорий поездов междугородного сообщения и региональных поездов. Скидка не действует на СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд".

Людям с инвалидностью и лицам, которые их сопровождают (I группа) предоставляется 50% скидки стоимости проезда в период с 01 октября по 15 мая без ограничения количества поездок во внутреннем сообщении.

Лица с инвалидностью вследствие войны (I и II группы) - могут раз в год воспользоваться возможностью бесплатного проезда ("туда-обратно") и получить скидку 50% скидки в период с 01 октября по 15 мая без ограничения числа поездок во внутреннем сообщении. Лицам с инвалидностью вследствие войны (III группа) предоставляется право бесплатного проезда "туда-обратно" раз в два года, и 1 раз в год возможность получить 50% скидки на билеты "туда-обратно". А в период с 1 октября по 15 мая действует скидка 50%.

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд 1 раз в два года "туда-обратно" или получить 50% скидки на проезд 1 раз в год "туда-обратно".

Родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы могут 1 раз в два года воспользоваться правом на бесплатный проезд "туда-обратно" или 1 раз в год приобрести билеты "туда-обратно" с 50% скидкой.

Как купить льготный билет (скриншот сайта "Укрзализныци")

Для приобретения льготного билета нужно иметь документы, подтверждающие право на скидку. Во время его оформления онлайн нужно ввести серию и номер соответствующего документа. В окне поиска сайт УЗ предложит опцию "добавить льготу", нажав эту кнопку система выдаст список льготных категорий, из которых надо выбрать ту, под которую попадает пассажир.

Когда возвращать билет, чтобы меньше всего потерять денег

Если поездка по каким-то причинам отменяется, то пассажирам нужно сдать билет как можно раньше, чтобы вернуть максимальную сумму денег за него.

Сколько возвращают денег при сдаче билета: