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Скидка 10% на товары для животных в E-ZOO: оплачивайте Mastercard

Пятница 03 мая 2024 10:44 promo
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Ваш зоомагазин онлайн дарит скидку 10% на множество полезных товаров для животных!

Чтобы получить скидку, необходимо зайти на e-zoo.com.ua, выбрать подходящий вам продукт с пометкой «-10 % з Mastercard» (на любую сумму!), оформить заказ онлайн, оплатив его картой Mastercard на сайте! Акция длится до 15 мая 2024 года! Приятный бонус: если на товар действует скидка, вы получаете дополнительно 10% скидки.

На какие товары для собак распространяется скидка?

Многие виды кормов для хвостатых сейчас представлены на сайте с заветной пометкой -10%. Среди них можно найти сухие, сбалансированные рационы, вкуснейшие и разнообразные лакомства для собак, консервы, ветеринарные диеты. Посуда для приема пищи и воды также идет со скидкой. Товары, которые призваны сохранять порядок и чистоту вашего дома и окружающей среды: пеленки, пакеты для уборки - 10%, если вы — владелец банковской карты Мастеркард! Мягкие лежаки и интересные игрушки, уходовые средства (гигиена ротовой полости, шампуни и т.д.). Надежная амуниция, ветеринарные и эффективные противопаразитарные препараты также можно приобрести со скидкой.

Товары для кошек и скидка от Mastercard

Для пушистиков у нас припасены лакомства и корма, витаминно-минеральные комплексы, противопаразитарные препараты (от блох, клещей, гельминтов и других паразитов), миски, лекарства, средства по уходу за шерстью, туалеты (открытые и закрытые) и наполнители к ним, игрушки, лежаки, когтеточки и многое другое. Для тех котов, кто выбирается из дому на прогулку — снижена цена на поводки. Мы любим всех животных, поэтому листая наш каталог, найдется еще множество интереснейших товаров для пушистиков, в том числе и остромодные новинки!

А что для грызунов, рыбок, птиц и рептилий?

Воспользовавшись банковской картой международной платежной системы Masterсard, теперь можно также приобрести аквариумы, террариумы, корма, декорации, обогреватели, грунты, химию для очистки воды, лакомства, миски и поилки, противопаразитарные средства.

Скорее заходите на сайт E-ZOO и выбирайте товары, которые порадуют и вас, и вашего питомца!

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