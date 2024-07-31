Снижение грузовых тарифов может дать "Укрзализныце" дополнительные средства, - ЦТС

"Тарифное стимулирование показало свою эффективность в Украине. Так, с начала июня этого года "Укрзализныця" начала предоставлять скидку в размере 30% на перевозку агропродукции в экспортном направлении из районов, приближенных к боевым действиям или оккупированным территориям. Экономический эффект был мгновенным: за первые 15 суток по льготному тарифу было отправлено 1260 вагонов и 24 фитинговых платформ", - указывает издание.

В то же время, в ЦТС выразили обеспокоенность, что сейчас эта инициатива распространяется только на зерновые грузы – ведь все бизнесы, работающие в прифронтовой зоне, несут одинаковые риски безопасности, и распространение этой практики на все грузы имело бы значительно больший эффект как для перевозок УЗ, так и и улучшение экономической ситуации в прифронтовых регионах В то же время, подчеркивают эксперты, такое тарифное стимулирование для УЗ – скорее исключение.

"Если посмотреть ретроспективно, то последние годы тарифы на перевозку по железной дороге критически росли. В 2021 году было принято решение о повышении тарифов в два этапа. Затем, в 2022 году, тариф повысили на 70% для всех видов грузов. Это беспрецедентное повышение было воспринято грузовладельцами как вынужденное и временное, и внушало надежду, что тарифы будут снижены сразу после восстановления грузовой базы УЗ", - подчеркнули в ЦТС.

Грузовая база УЗ в первом полугодии 2024 года была на +65% выше показателя марта-июня 2022-го, но снижение тарифов так и не произошло, а даже наоборот – бизнеса в очередной раз намекают на необходимость дальнейшего увеличения.

В издании отметили, что тарифы УЗ в долларах США значительно выше довоенных показателей 2019-2021 гг., и отдельные предприятия уже не могут работать безубыточно. Из-за этого они снижают производственные показатели, а следовательно – УЗ недополучает доходы от перевозок.

"Таким образом, новое повышение тарифов, зашитое под маской "актуализации", может иметь для УЗ обратный эффект: вместо увеличения доходов железнодорожная монополия может получить снижение грузовой базы, что в свою очередь приведет и к уменьшению поступлений. В то же время, гибкая тарифная политика и повышение качества перевозок усиливает конкурентоспособность производителей и работает на рост грузовой базы, от чего в конечном счете выиграют все стороны", - резюмировали в издании.

Напомним, ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что "гармонизация" тарифов, предлагаемая УЗ, приведет к их очередному повышению, из-за чего "Укрзализныця" потеряет клиентов, ведь они переходят на более доступные автомобильные перевозки. Они, в свою очередь, разрушают украинские дороги, в строительство которых мы вложили очень много денег и сил.