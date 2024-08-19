Снижение тарифа на грузовые перевозки "Укрзализныци" станет хорошим драйвером для экономики, – эксперт

"В условиях войны, если макроэкономические есть предпосылки для смягчения или изменения тарифной политики на железнодорожные грузовые перевозки, то нужно это делать. Как ни парадоксально звучит, но в условиях войны нужно искать стимулы и мотиваторы для работающего бизнеса", - подчеркнул эксперт.

Он объяснил: государственные монополии могут работать только в случае, если работает бизнес, ведь без него эти компании тоже получат убытки. Одновременно монополии от снижения тарифов тоже получают значительные бонусы – в частности, расширение клиентской базы.

"Для них это масштабирование, увеличение клиентской базы, диверсификация рисков и конкуренция с другими. "Укрзализныци", например — с автомобильным рынком и другими перевозками. Поэтому, когда увеличивается грузопоток, а экспорт достигает определенных показателей, это дает основания для снижения тарифов" , – убежден Забловский.



Эксперт также напомнил, что прецеденты уже есть, и они были успешными, поэтому можно заходить в консультации с другими участниками рынка и создать лучшие условия для рынка.

"Иногда, не парадоксально, государство должно находить возможные инструменты, возможности и механизмы для того, чтобы стимулировать внутренний спрос, грузоперевозки и экспортную деятельность. Речь не идет о прямой поддержке отдельных предприятий или отраслей. Речь о том, чтобы таковыми, иногда казалось бы , неординарными мерами показывать зеленый свет – что мы можем создавать модели работающей экономики даже в условиях войны, когда очень много шоков, вызовов и стресса для бизнеса", - резюмировал эксперт.

Напомним, за первое полугодие "Укрзализныця" отчиталась о рекордных объемах перевозок и о получении 3,1 млрд грн прибыли. Но руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что к концу года компания планирует ущерб в размере 2,7 млрд грн, поэтому необходимо в очередной раз повысить тарифы на перевозку.

В свою очередь, Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) заявил, что повышение железнодорожных грузовых тарифов будет оказывать крайне негативное влияние на промышленность и снизит экспортные поступления. К тому же, постоянные убытки "Укрзализныци" генерируют не перевозку грузов, а значительные и постоянно растущие расходы компании, а также вопиющую некомпетентность ее менеджмента компании.