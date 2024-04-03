Снижение призывного возраста поможет ВСУ, но солдатам нужно оружие Запада, - ISW

Снижение призывного возраста поможет Силам обороны противостоять российскому агрессору. Однако решающим фактором станет оружие западных партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете отмечается, что введенное в Украине снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность Вооруженных сил восстанавливать действующие и создавать новые боевые подразделения.
В то же время, отмечают аналитики, всех мобилизованных военнослужащих необходимо обеспечить оружием. Затяжные дебаты в США касательно военной помощи Украине и задержка в предоставлении западной помощи, могут повлиять на скорость, с которой украинская армия сможет компенсировать потери и сформировать новые подразделения.
"Предоставляемые Западом материальные средства, остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь", - говорится в отчете ISW.
Во вторник, 2 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет.
Также глава государства подписал закон о запуске электронного кабинета военнообязанного. Сам закон приняли еще в январе этого года. Он позволит упростить бюрократические вопросы.
О том, как именно изменится мобилизация в ближайшее время - в материале РБК-Украина.
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