RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уничтожают места базирования оккупантов. В Морских силах показали видео работы с дронами

Фото: в Морских силах показали видео работы с дронами (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 20 апреля, украинские военные опубликовали видео того, как с помощью дрона уничтожают оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил.

На опубликованных кадрах видно, как россияне прячутся от украинских военных. Однако их действия безрезультатны. С помощью дронов с видеокамерами наши военные сбрасывают взрывчатку по местам базирования россиян.

"Ликвидация оккупантов в Донецкой облате постоянно продолжается. Работают операторы дронов 1 батальона морской пехоты 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского", - сказано в сообщении.

Просмотреть видео можно ЗДЕСЬ.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщал, что украинские военные сдерживают россиян в динамичных боях в Бахмуте и наносят им значительные потери.

Кроме того, в ВСУ сообщали, что украинские бойцы в Бахмуте столкнулись с войной несколько иного характера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантидрониВМС УкраиныВойна России против Украины