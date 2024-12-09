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Уничтожили грузовики и россиян: в ГУР показали работу спецподразделения "Кабул 9"

Иллюстративное фото: украинский военный (armyinform.com.ua)
Автор: Наталья Кава

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в разведке было создано спецподразделение "Кабул 9". Его бойцы с помощью FPV-дронов уничтожают врага на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

На этот раз в разведке показали ликвидацию российских военных.

"Оккупант вышел в поле и попал под горячие винты дрона-камикадзе спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" - бродить по казацким степям смертельно опасно", - подписали видео.

В разведке отметили, что целью бойцов является российская военная техника, грузовые автомобили и другие транспортные средства захватчиков.

В частности, за неделю работы на Запорожском фронте группа мастеров FPV сожгла 5 вражеских грузовиков, 2 "УАЗа", 1 "Ниву", а также квадроцикл с прицепом, на котором находились оккупанты.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за минувшие сутки, 8 декабря, зафиксировано 191 боевое столкновение.

Также Силы обороны ликвидировали еще 540 террористов, а 680 - получили ранения.

В частности было уничтожено:

  • 18 боевых бронированных машин;
  • 3 артиллерийские системы и не только.

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