Уничтожили технику и взвод пехоты. Нацгвардейцы отбили штурм РФ на Харьковском направлении

Бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины отразили российский штурм на Харьковском направлении. Уничтожена техника и взвод пехоты оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.

"На Харьковском направлении противник предпринял очередную попытку штурма и пытался продвинуться к украинским позициям малыми группами. Впрочем, благодаря действиям воинов "Спартана" российский штурм не удался", - говорится в сообщении под видео.

Отмечается, что аэроразведчики бригады обнаружили перемещение личного состава противника и мгновенно нанесли огневые поражения ударными дронами и сбросами из БПЛА.

В результате точной работы штурм россиян остановлен. Враг потерял технику, в частности БМП и взвод пехоты.