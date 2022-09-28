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"Уничтожили взбешенного врага". Десантники рассказали, как освобождают Донбасс от оккупантов

Фото: десантники рассказали о наступлении в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские десантники продолжают освобождать населенные пункты на Донбассе. Оккупанты пытаются удержать позиции, однако это не мешает защитникам продвигаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Бойцы 95-й десантно-штурмовой бригады показали свои успехи на Донбассе. Воины отметили, что местные жители радостно встречают ВСУ.

"Очередной населенный пункт на Донбассе, частично мы оцепили подразделения противника, нанесли поражение. У противника большое количество танков, где-то около 300 (лиц - ред.) пехоты, были боемашины, артиллерия, минометы", - рассказал один из десантников.

Военные отметили, что в ходе боевых действий на территории Донецкой области им пришлось противостоять кадровым российским бойцам. Однако ВСУ удалось продвинуться, освободить населенный пункт и установить украинский флаг.

"Несмотря на мощное сопротивление противника - танковый полк, артиллерия и мотострелковые подразделения, - Житомирские десантники при поддержке приданных сил и средств, уничтожили взбешенного противника, пытавшегося сопротивляться", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным карты боевых действий, украинские войска продолжают продвигаться возле Лимана и Купянска на востоке.

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