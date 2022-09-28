"Уничтожили взбешенного врага". Десантники рассказали, как освобождают Донбасс от оккупантов

Бойцы 95-й десантно-штурмовой бригады показали свои успехи на Донбассе. Воины отметили, что местные жители радостно встречают ВСУ.

"Очередной населенный пункт на Донбассе, частично мы оцепили подразделения противника, нанесли поражение. У противника большое количество танков, где-то около 300 (лиц - ред.) пехоты, были боемашины, артиллерия, минометы", - рассказал один из десантников.

Военные отметили, что в ходе боевых действий на территории Донецкой области им пришлось противостоять кадровым российским бойцам. Однако ВСУ удалось продвинуться, освободить населенный пункт и установить украинский флаг.

"Несмотря на мощное сопротивление противника - танковый полк, артиллерия и мотострелковые подразделения, - Житомирские десантники при поддержке приданных сил и средств, уничтожили взбешенного противника, пытавшегося сопротивляться", - говорится в сообщении.