RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уничтожили блиндаж. Пограничники показали, как ликвидируют оккупантов под Бахмутом

Фото: пограничники уничтожили блиндаж оккупантов под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских захватчиков на Бахмутском направлении. Защитники показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

ГПСУ показала эффективную работу украинских бойцов под Бахмутом. Аэроразведчики и минометчики пограничной службы обнаружили и уничтожили блиндаж российских оккупантов.

По предварительным данным, пограничники ликвидировали по меньшей мере четырех захватчиков.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на фронте произошло 39 боевых столкновений. Российские войска сосредоточиваются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

При этом украинские военные продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Ранее спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщал, что ВСУ продвигаются севернее и южнее Бахмута.

Издание The Washington Post сообщает, что украинское контрнаступление замедляют минные поля оккупантов. По данным газеты, это одна из главных проблем, с которой столкнулась Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутприкордонникиВойна в УкраинеВойна России против Украиныпограничная служба