Уничтожили блиндаж. Пограничники показали, как ликвидируют оккупантов под Бахмутом

ГПСУ показала эффективную работу украинских бойцов под Бахмутом. Аэроразведчики и минометчики пограничной службы обнаружили и уничтожили блиндаж российских оккупантов.

По предварительным данным, пограничники ликвидировали по меньшей мере четырех захватчиков.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на фронте произошло 39 боевых столкновений. Российские войска сосредоточиваются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

При этом украинские военные продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Ранее спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщал, что ВСУ продвигаются севернее и южнее Бахмута.

Издание The Washington Post сообщает, что украинское контрнаступление замедляют минные поля оккупантов. По данным газеты, это одна из главных проблем, с которой столкнулась Украина.

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