Уничтожены САУ, гаубица и ББМ: появилось уникальное видео разведки в тылу оккупантов
Украинские военные отработали в тылу противника и смогли уничтожить ряд вражеской техники на одном из направлений фронта.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
"Долгое время эти кадры нельзя было показывать. Разведка работала в тылу противника. Работала тихо. Как и должно быть - счастье любит тишину, а наша разведка - это счастье для ударных экипажей. Сегодня - можно", - подписано видео.
Отмечается, что благодаря удачной работе разведчиков удалось уничтожить САУ, гаубицу и три ББМ с пехотой.
"Враг думал, что спрятался. Думал, что не видно. А в современном бою выживает тот, кто видит первым. Поэтому увидели. Мы навели. Ударные экипажи уничтожили. Благодаря глазам нашей разведывательной роты", - пишут военные.
Где именно была проведена операция, не указывается. Однако в бригаде отметили, что это видео свидетельствует о профессионализме, холодном расчете и преимуществе над врагом.
Потери России в войне
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 115 беспилотных летательных аппаратов, 88 единиц автомобильной техники оккупантов.
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