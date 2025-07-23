Уничтожены САУ, гаубица и ББМ: появилось уникальное видео разведки в тылу оккупантов

Украинские военные отработали в тылу противника и смогли уничтожить ряд вражеской техники на одном из направлений фронта.

Как сообщает РБК-Украина , соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

"Долгое время эти кадры нельзя было показывать. Разведка работала в тылу противника. Работала тихо. Как и должно быть - счастье любит тишину, а наша разведка - это счастье для ударных экипажей. Сегодня - можно", - подписано видео.

Отмечается, что благодаря удачной работе разведчиков удалось уничтожить САУ, гаубицу и три ББМ с пехотой.

"Враг думал, что спрятался. Думал, что не видно. А в современном бою выживает тот, кто видит первым. Поэтому увидели. Мы навели. Ударные экипажи уничтожили. Благодаря глазам нашей разведывательной роты", - пишут военные.

Где именно была проведена операция, не указывается. Однако в бригаде отметили, что это видео свидетельствует о профессионализме, холодном расчете и преимуществе над врагом.