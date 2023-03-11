Уничтожено более 1000 оккупантов и десятки техники врага: Генштаб обновил потери россиян

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 1010 оккупантов. Также были уничтожены 10 танков и 20 бронемашин россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.23 ориентировочно составили:
Напомним, также мы писали, что за минувшие сутки украинские бойцы отбили более 100 атак российских оккупантов на востоке.
Добавим, что украинские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный вражеский летательный аппарат "Орлан-10".
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