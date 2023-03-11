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Уничтожено более 1000 оккупантов и десятки техники врага: Генштаб обновил потери россиян

Фото: ВСУ за сутки уничтожили 1010 оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 1010 оккупантов. Также были уничтожены 10 танков и 20 бронемашин россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 158000 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3458 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6762 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 2483 (+8) ед,
  • РСЗО - 493 (+2) ед,
  • средства ПВО - 257 (+1) ед,
  • самолетов - 304 (+0) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2108 (+1),
  • крылатые ракеты - 907 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5344 (+7) ед,
  • специальная техника - 242 (+2).

Напомним, также мы писали, что за минувшие сутки украинские бойцы отбили более 100 атак российских оккупантов на востоке.

Добавим, что украинские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный вражеский летательный аппарат "Орлан-10".

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