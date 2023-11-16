Уничтожены почти 600 оккупантов и десятки техники: какая ситуация на Таврическом направлении

В целом, на Таврическом направлении враг нанес 9 авиаударов, провел 45 боевых столкновений и совершил 1072 артобстрела.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского Донецкой области, где украинские воины отразили 18 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 22 атаки врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, где Силами обороны отбиты 6 атак.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия возле Новодаровки Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОВСУ "Таврия" в течение суток выполнили 1170 огневых задач.

Общие потери врага составили 594 человека, один кафир сдался в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 43 единицы военной техники, в том числе:

3 танка;

5 ББМ;

6 артсистем;

1 РСЗО;

2 ПТРК;

2 СПГ (АГС);

1 средство ПВО;

19 БПЛА;

4 автомобиля.

Кроме того, были уничтожены 3 склада боеприпасов и еще один важный объект врага. Еще 30 единиц военной техники россиян повреждены.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 16 ноября, силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений.

В частности, как отмечают аналитики Института изучения войны, ВСУ продолжили ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и продвинулись юго-восточнее Торецка и продвигаются на западе Запорожской области, атакуют на левом берегу Херсонской.

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 16 ноября, составили 1330 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 315 620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 артсистем и 14 БПЛА и 40 автомобильной техники.