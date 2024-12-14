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Уничтожен самолет. ГУР атаковало аэродром РФ в Краснодарском крае (видео)

Россия, Суббота 14 декабря 2024 13:12
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Уничтожен самолет. ГУР атаковало аэродром РФ в Краснодарском крае (видео) Фото: Су-30 и три локомотива уничтожены ГУР в Краснодарском крае (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики провели успешную операцию в Краснодарском крае России. Удалось сжечь Су-30 и вывести из строя три локомотива оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"14 декабря в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30", - говорится в сообщении.

Кроме того, 13 декабря разрушительный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

"Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины", - отметили в разведке.

Потери РФ в Украине

За сутки, 13 декабря, ВСУ ликвидировали почти 1040 оккупантов. Также ВСУ "приземлили" больше полсотни беспилотников. Кроме того, с начала масштабного вторжения РФ в Украину, ВСУ сбили 369 российских самолетов.

В частности, как отмечает в отчете Институт изучения войны, исходя из данных украинской правозащитной организации Truth Hounds, украинские военные уничтожили по меньшей мере 33 российских истребителя Су-34 в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года.

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