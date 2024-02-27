Уничтожение "Мрии": СБУ завершила расследование, подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы

Как сообщается, следователи СБУ закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения России фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.

Для этого в течение января-февраля 2022 должностные лица распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.

На основании собранных улик фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Уничтожение "Мрии"

В феврале 2022 года россияне обстреляли аэродром "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет Ан-225 "Мрия".

После чего конструкторы заявили, что восстановить "Мрию" уже не получится, но части самолета конструкторы могут использовать для создания новой "Мрии".

В марте 2023 года бывшему руководству завода "Антонов" объявили подозрение. По данным следствия, они не допускали бойцов Нацгвардии на территорию аэропорта для подготовки к его защите и препятствовали военным строить оборонительные укрепления и фортификационные сооружения.