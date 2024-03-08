Данилов пообещал "сюрпризы" для Путина на фоне уничтожения кораблей и самолетов РФ

"Уничтожение российских военных машин в Черном море будет продолжаться. Задача достаточно проста: ни одна железка под российским флагом на территории Черного и Азовского морей не будет существовать. Мы будем уничтожать все, что будет двигаться в пределах наших территориальных вод. Мы не допустим, чтобы они здесь были", - сказал Данилов.

Он также анонсировал сюрпризы как для Украины, так и для российского диктатора Владимира Путина.

"Они будут приятны для нашего сообщества и очень неприятны - для российского фюрера, который пока еще сидит в Москве", - добавил секретарь СНБО.

Относительно "самолетопада", который начался в феврале и достаточно активен, он отметил, что это усиление наших способностей благодаря западным партнерам.

"Мы не можем об определенных вещах рассказывать с учетом договоренности с нашими партнерами, но, поверьте, самолеты и дальше будут падать и не с меньшей интенсивностью. Они все обязательно будут "посажены" в нашу землю, ведь мы землю не отдаем, а только в нее" закапываем. Мы точно закопаем всех рашистов, ворвавшихся к нам, и все, что надвинулось, будет либо в нашей земле, либо на металлоломе", - подчеркнул Данилов.

Уничтожение российских самолетов

Напомним, как рассказал 3 марта президент Украины Владимир Зеленский, с февраля этого года наши защитники уничтожили 15 боевых самолетов.

Среди них истребители-бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В результате количество авиаударов врага за последние две-три недели сократилось в полтора-два раза, отмечал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Уничтожение российского корабля "Сергей Котов"

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО "Group 13" недалеко от Керченского пролива нанес удар патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль получил повреждение корма, правого и левого бортов.

По данным ГУР, 27 членов экипажа уничтоженного российского корабля "Сергей Котов" получили ранения разной степени тяжести. По предварительным данным, семеро российских моряков погибли.