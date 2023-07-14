Уничтожены вражеские БМП, танки и не только. СБУ показала результаты работы на фронте

Военные контрразведчики СБУ продолжают уничтожать врага на фронте. Потери врага пополнили танки, БМП и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Наши спецы в контрнаступлении уничтожают российскую технику и "минусуют" пехоту, чтобы бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ освободить украинскую землю", - пишет пресс-служба.

В результате работы контрразведчиков, потери врага пополнили:

3 танка, в том числе Т-90М и Т-90;

4 боевые машины пехоты;

3 бронетранспортера;

МТЛБ;

зенитная установка;

наблюдательный комплекс "Муром";

противотанковая пушка;

17 единиц автомобильной техники;

2 склада боеприпасов;

3 единицы инженерной техники;

2 БпЛА;

расчет FPV-дронов.

"Всего с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки нанесены огневые удары и уничтожено или выведено из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков", - пишет пресс-служба.

Ситуация на фронте

Как пишет Генеральный штаб ВСУ, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Тем временем наши воины уничтожили еще 550 российских захватчиков. С начала войны Российская Федерация потеряла уже 236590 единиц живой силы.