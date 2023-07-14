Уничтожены вражеские БМП, танки и не только. СБУ показала результаты работы на фронте
Военные контрразведчики СБУ продолжают уничтожать врага на фронте. Потери врага пополнили танки, БМП и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
"Наши спецы в контрнаступлении уничтожают российскую технику и "минусуют" пехоту, чтобы бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ освободить украинскую землю", - пишет пресс-служба.
В результате работы контрразведчиков, потери врага пополнили:
- 3 танка, в том числе Т-90М и Т-90;
- 4 боевые машины пехоты;
- 3 бронетранспортера;
- МТЛБ;
- зенитная установка;
- наблюдательный комплекс "Муром";
- противотанковая пушка;
- 17 единиц автомобильной техники;
- 2 склада боеприпасов;
- 3 единицы инженерной техники;
- 2 БпЛА;
- расчет FPV-дронов.
"Всего с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки нанесены огневые удары и уничтожено или выведено из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков", - пишет пресс-служба.
Ситуация на фронте
Как пишет Генеральный штаб ВСУ, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Тем временем наши воины уничтожили еще 550 российских захватчиков. С начала войны Российская Федерация потеряла уже 236590 единиц живой силы.
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