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Уничтожены вражеские БМП, танки и не только. СБУ показала результаты работы на фронте

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Пятница 14 июля 2023 18:08
Уничтожены вражеские БМП, танки и не только. СБУ показала результаты работы на фронте Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Военные контрразведчики СБУ продолжают уничтожать врага на фронте. Потери врага пополнили танки, БМП и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Наши спецы в контрнаступлении уничтожают российскую технику и "минусуют" пехоту, чтобы бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ освободить украинскую землю", - пишет пресс-служба.

В результате работы контрразведчиков, потери врага пополнили:

  • 3 танка, в том числе Т-90М и Т-90;
  • 4 боевые машины пехоты;
  • 3 бронетранспортера;
  • МТЛБ;
  • зенитная установка;
  • наблюдательный комплекс "Муром";
  • противотанковая пушка;
  • 17 единиц автомобильной техники;
  • 2 склада боеприпасов;
  • 3 единицы инженерной техники;
  • 2 БпЛА;
  • расчет FPV-дронов.

"Всего с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки нанесены огневые удары и уничтожено или выведено из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков", - пишет пресс-служба.

Ситуация на фронте

Как пишет Генеральный штаб ВСУ, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Тем временем наши воины уничтожили еще 550 российских захватчиков. С начала войны Российская Федерация потеряла уже 236590 единиц живой силы.

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