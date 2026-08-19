Уничтоженный войной бизнес может отложить налоги: кто имеет право и как оформить

Главное: Налоги можно отложить. Бизнес, который из-за войны не может выполнить налоговые обязанности, имеет право перенести их на потом. Без штрафов. Правительство освобождает от санкций за несвоевременную отчетность, регистрацию накладных либо уплату налогов. Время есть даже после войны. Выполнить обязанности можно в течение шести месяцев после отмены военного положения.

Но просто так не спишут. Придется подать заявление и документально доказать, что помешала именно война.

Кто имеет право

Подать заявление могут юридические лица и ФОП, но только если причиной невозможности выполнить налоговые обязанности явились именно последствия вооруженной агрессии России.

Основаниями могут быть:

полное или частичное уничтожение производственных, складских или административных помещений, где хранилась бухгалтерская документация;

уничтожение компьютерной техники или другого оборудования;

утрата производственных или других внеоборотных активов.

Что получает плательщик

Право дает перенесение сроков подачи налоговой отчетности и уплаты налогов, сборов и обязательных платежей. Также бизнес освобождают от штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых или акцизных накладных, за предоставление отчетности или уплату обязательств.

Какие документы подавать

В контролирующий орган следует подать заявление о невозможности выполнения налоговых обязанностей и подтверждающие это документы. Ими могут быть оригиналы или заверенные копии:

актов о пожарах или разрушениях от ГСЧС или Нацполиции;

сведений из Государственного реестра вещных прав и Государственного реестра имущества, поврежденного или уничтоженного в результате боевых действий;

выписок из Единого реестра досудебных расследований;

других документов, подтверждающих уничтожение или повреждение имущества.

Подать заявление можно по месту налоговой регистрации или в любом сервисном центре ГНС - лично по почте с уведомлением о вручении или через Электронный кабинет.

Заявление и документы налоговая рассматривает в течение 20 календарных дней. Если документов недостаточно, плательщику направят предварительное решение с предложением предоставить дополнительные материалы - на это отводят 10 дней, после чего документы рассматривают еще 20 дней.

Решения в каждом случае принимаются индивидуально: налоговая анализирует характер деятельности плательщика, конкретные обстоятельства и причинно-следственную связь между последствиями войны и невозможностью выполнить обязанности.

Когда нужно исполнить обязанности

Если решение положительное, плательщик может выполнить налоговые обязанности после возобновления такой возможности или в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Если же возможность возобновилась раньше, об этом нужно сообщить налоговую - в произвольной форме, не позднее 60 календарных дней от первого дня месяца, следующего за месяцем восстановления.