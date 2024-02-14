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Уничтоженный корабль "Цезарь Куников" мог перевозить не только боеприпасы, - эксперт

Фото: уничтоженный корабль "Цезарь Куников" мог перевозить не только боеприпасы (росСМИ)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников", который уничтожили украинские защитники, мог перевозить не только боеприпасы, но и ударные дроны "Шахед".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express Владимир Заблоцкий.

Эксперт напомнил, что недалеко от района, где подбили корабль, находится мыс Чауда. Оттуда россияне часто запускают по Украине дроны-камикадзе “Шахед”. 

"Как они попадают в Черное море? Через Каспийское из Ирана, дальше в Новороссийск по железной дороге, а затем по морю в Крым. Как вариант, такое могло быть и с БДК "Новочеркасск" возле Феодосии в декабре", - рассказал Заблоцкий. 

Уничтожение российского БДК

Напомним, сегодня, 14 февраля, утром в сети появилась информация о том, что десантный корабль россиян у берегов Крыма атаковали.

По словам местных жителей, на корабле началась тревога, а после нее прогремели взрывы. 

Позже Генштаб ВСУ сообщил о том, что в Черном море утром ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Как рассказал в комментарии РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов, большинство экипажа не смогло спастись

Более детально об уничтожении корабля можете узнать в материале РБК-Украина.

 

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