Уничтоженный арсенал под Москвой: что хранилось на 51 объекте ГРАУ и почему это была сложная цель

По данным аналитиков Defense Express, 51-й арсенал ГРАУ во Владимирской области имел проектную емкость в 264 тысяч тонн различных боеприпасов и находился под прикрытием самой концентрированной системы ПВО России.

"Его приблизительная площадь - 3,5 кв. км. И учитывая имеющиеся видео, которые снимают россияне, возможно говорить об этом складе хранения уже в прошедшем времени", - отмечает издание.

Эксперты считают, учитывая видео, которые распространяются в сети, что на складе сдетонировали ракеты с твердым топливом, зенитные или баллистические, а также реактивные снаряды к системам залпового огня.

Что хранилось в 51-й арсенале ГРАУ

Всего на 51-м арсенале ГРАУ находилось 45 отдельных хранилищ и 30 площадок хранения боеприпасов. Сколько их было на момент поражения - неизвестно.

Однако, по данным ЦПД, там хранились значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам "Панцирь-С1", С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".Всего в арсенале было около 105 тысяч тонн вооружения.

Почему 51-й арсенал ГРАУ - сложная цель для поражения

Учитывая количество вооружения на складах и удаленность от столицы всего на 60 километров, этот арсенал был очень важной целью для поражения. Он находится к востоку от российской столицы под городом Киржач и в 530 км от границы с Украиной.

По подсчетам Defense Express, поражение 51-й арсенала ГРАУ объективно можно считать самым сложным, поскольку он плотно охраняется российскими средствами ПВО.

"В то же время в РФ не объявляли угрозы относительно ударов украинскими БПЛА или ракетами. То есть либо были использованы другие средства, либо система ПВО РФ прозевала эту атаку", - сделали вывод аналитики.

Взрывы на арсенале под Москвой

Напомним, в России 22 апреля прогремели взрывы на 51 арсенале ГРАУ. Местные сообщили об огненном шаре и столбе дыма.