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Уничтоженные танки и БМП: ВСУ отразили две попытки вражеского штурма на Авдеевском направлении

Фото: ВСУ отразили две попытки вражеского штурма на Авдеевском направлении (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Враг пытался дважды штурмовать позиции Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого на Авдеевском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Во время вражеского штурма бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого, артиллерией 55 ОАБр "Запорожская Сечь" и 110 ОМбр уничтожили:

  • 3 танка;
  • 5 БМП.

Также шесть оккупантов были взяты в плен.

На следующий день российские военные снова попытались штурмовать, однако и в этот раз их попытка оказалась неудачной.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 820 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 152 190 военных.

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