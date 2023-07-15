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Уничтоженные танки и пленные россияне. Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

Фото: Сергей Череватый, представитель Восточной группировки войск ВСУ (Армияinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины продолжают сохранять инициативу на Бахмутском направлении. Давят на врага на южном и северном флангах.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

"Враг оказывает яростное сопротивление, 408 раз за сутки обстрелял позиции, совершил один авианалет", - рассказал Череватый.

За сутки состоялось 15 боестолкновений во время которых уничтожено:

  • 77 оккупантов;
  • 172 ранены;
  • 2 танка;
  • БТР;
  • 7 орудий;
  • 2 самоходные артиллерийские установки;
  • ЗРК "Стрела-10";
  • противотанковый комплекс;
  • 1 БпЛА;

Также двое оккупантов были взяты в плен.

"Если посмотреть социальный портрет пленных россиян: плохо экипированы, не очень обучены, не из высших слоев общества, как правило человек со слабой мотивацией. Главный вопрос в том, что они не настолько обучены и подготовлены, как то, что их пока довольно много и они имеют много артиллерии и другого оружия", - рассказал Череватый.

Ситуация на фронте

Как пишет Генеральный штаб ВСУ, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях. Тем временем наши воины уничтожили еще 590 российских захватчиков. С начала войны Российская Федерация потеряла уже 237 180 единиц живой силы.

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