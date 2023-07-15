Уничтоженные танки и пленные россияне. Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

"Враг оказывает яростное сопротивление, 408 раз за сутки обстрелял позиции, совершил один авианалет", - рассказал Череватый.

За сутки состоялось 15 боестолкновений во время которых уничтожено:

77 оккупантов;

172 ранены;

2 танка;

БТР;

7 орудий;

2 самоходные артиллерийские установки;

ЗРК "Стрела-10";

противотанковый комплекс;

1 БпЛА;

Также двое оккупантов были взяты в плен.

"Если посмотреть социальный портрет пленных россиян: плохо экипированы, не очень обучены, не из высших слоев общества, как правило человек со слабой мотивацией. Главный вопрос в том, что они не настолько обучены и подготовлены, как то, что их пока довольно много и они имеют много артиллерии и другого оружия", - рассказал Череватый.

Ситуация на фронте

Как пишет Генеральный штаб ВСУ, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях. Тем временем наши воины уничтожили еще 590 российских захватчиков. С начала войны Российская Федерация потеряла уже 237 180 единиц живой силы.