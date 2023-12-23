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Уничтожены танки, пол тысячи россиян и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении

Фото: Уничтожены танки, полтысячи россиян и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 22 декабря, украинские воины уничтожили на Таврическом направлении еще 499 российских террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг 

  • нанес 13 авиаударов;
  • провел 46 боевых столкновений;
  • совершил 924 артобстрела.

Авдеевское направление 

Силы обороны отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление 

Военные продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где отбито 4 атаки.

Шахтерское направление 

ВСУ отбили атаку врага западнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление 

Военные отбили все атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов 

"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба. 

Потери врага составили 499 человек. Также было уничтожено 37 единиц техники врага, в частности: 

  • 2 танка;
  • 11 ББМ;
  • 8 артсистем;
  • 1 ПТРК;
  • 14 автомобилей;
  • 1 единицу спецтехники - комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"
  • 1 склад боеприпасов.

"Еще 34 единицы техники врага повреждены", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 22 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 352 390 военных.

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