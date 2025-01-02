Уничтожены танки, БК и бронетехника. Нацгвардия показала отражение штурма за прошедшие сутки

Во время отражения штурмовых действий россиян по линии фронта было уничтожено:

2 танка;

4 единицы бронетехники;

4 единицы автомобильной техники;

2 артиллерийские системы;

2 склада БК;



"Нанесли поражение по 31 скоплению живой силы противника. 1 оккупанта, который уцелел во время штурмовых действий, взят в плен", - пишет Пивненко.

Также на обнародованном видео можно увидеть спецназовцев отряда "Крылья Омеги".

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, зафиксировано 140 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском направлении.

Потери России составили 1370 единиц личного состава. В частности Силы обороны уничтожили: