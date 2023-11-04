Уничтожены танки, ББМ, ПВО и прочее. Спецназовцы СБУ показали результаты работы на фронте

В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. В частности, 145 оккупантов отправились на "концерт Кобзона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Только за неделю в самых горячих точках наши воины поразили:

19 танков;

12 ББМ;

9 артсистем и 1 РСЗО;

3 системы ПВО;

29 вражеских БпЛА;

2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;

60 авто;

29 вражеских укреплений;

2 склада с БК.

Потери врага в войне

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 830 российских террористов. С начала войны Россия потеряла около 304 100 единиц личного состава.

В том же числе на Таврическом направлении наши воины уничтожили 463 оккупанта. Четверо террористов сдались в плен. В течение суток было уничтожено около 35 единиц техники.