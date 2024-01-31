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Уничтожены сотни россиян и более 200 дронов: какая ситуация на Таврическом направлении

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 68 единиц военной техники и 226 вражеских дронов разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Всего в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 50 авиаударов, 2 ракетных удара, провел 53 боевых столкновения и осуществил 1004 артобстрела.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Потери врага

Общие потери российской армии в живой силе составили 453 человека.

Также украинские бойцы уничтожили 68 единиц военной техники врага.

  • 5 танков;
  • 21 ББМ;
  • 14 артсистем;
  • 2 РСЗО;
  • 18 автомобилей;
  • 3 единицы специальной техники.

Силы обороны также уничтожили пять складов боеприпасов врага.

Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 226 БПЛА разных типов.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 88 боевых столкновений. Враг продолжает попытки захватить Авдеевку и безуспешно пытается восстановить утраченные позиции на левом берегу Херсонской области.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции примерно в 3 км северо-западнее Горловки. На многих участках фронта продолжаются боевые позиционные действия.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 31 января, составили 1090 кафироккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 385 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 51 артсистему, 32 ББМ и 40 единиц автомобильной техники.

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